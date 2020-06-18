الناتو: الشركاء يمكنهم الاعتماد علينا في مكافحة كورونا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم، إن شركاء الحلف، لا يمكنهم الاعتماد عليه في مكافحة "الإرهاب" فقط، وانما في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرج عبر الإنترنت بعد نهاية فعاليات اليوم الأول من اجتماع يعقده وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الأطلسي عبر تقنية الفيديو تستمر أعماله على مدى يومين.

ونبه ستولتنبرج، إلى أن تفشي الفيروس "لا يعني اختفاء التحديات الأخرى"، مضيفا أن "جهات حكومية وغير حكومية تواصل محاولاتها لزعزعة الاستقرار وتعطيل الحلفاء وتقسيمهم".

وناقش الوزراء خلال الاجتماع مهام حلف الأطلسي وعملياته بما في ذلك في أفغانستان والعراق.

وأوضح ستولتنبرج، أن "الحلفاء كرروا التزامهم القوي تجاه أمن أفغانستان على المدى الطويل"، مشددا على أن "هذا الالتزام حيوي لضمان استمرار عملية السلام في المضي قدما".

وأضاف الأمين العام للحلف، أنه "لدعم عملية السلام نقوم بتعديل وجودنا في أفغانستان وسندرس المزيد من التعديلات في مستويات القوات بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء".

وفيما يتعلق بالعراق، أكد الأمين العام لحلف الأطلسي، أن "قوات الأمن خطت خطوات هائلة"، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، حاول استغلال تفشي جائحة كورونا المستجد في الدولة.

وأضاف ستولتنبرج، أنه لذلك "عندما تحدثت إلى رئيس الوزراء (العراقي) الجديد (مصطفى) الكاظمي الشهر الماضي شددت على أن (ناتو) يظل ملتزما بالعمل مع العراق في الحرب ضد الإرهاب الدولي".

وذكر ستولتنبرج، في هذا الاطار أن وزراء دفاع حلف الأطلسي جددوا التزامهم بتكثيف الجهود في العراق "بالتشاور التام مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي" ضد "داعش" الإرهابي.

وأشار مسؤول الناتو، إلى أن أفغانستان والعراق طلبا مساعدة (ناتو) في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، مضيفا أن كلا البلدين حصلا على مساعدة من أعضاء الحلف بما تضمن إمدادات طبية ضرورية.