مسؤول يمني يدين احتجاز المليشيات لمساعدات صحية لمكافحة كورونا بالحديدة

أدان وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية، نحو ألف "كونتينر" في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فتح - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- "إن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"، معتبراً ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن.

وأضاف فتح، "أن مليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح المليشيات".

وطالب الوزير اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية التدخل وممارسة الضغوطات على المليشيات الانقلابية، للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة، محملاً مليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن أي تلف لهذه المساعدات، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني لمزيد من الدعم الغذائي والصحي في كافة المحافظات.

نائب الرئيس اليمني: المشروع الحوثي له تبعات كارثية على النسيج الوطني لليمنيين لعقود قادمة

من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن المشروع الطائفي الحوثي له تبعات كارثية على النسيج الاجتماعي والوطني لليمنيين لعقود قادمة وهو ما يستلزم من كل الوطنيين الغيورين على اليمن وهويته وجمهوريته الالتفاف حول الجيش اليمني وإسناده ودعمه في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الطائفية الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما نائب الرئيس اليمني بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز للإطلاع على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين بالجيش اليمني.

وقال نائب الرئيس اليمني: "إن بطولات الجنود اليمنيين تقدم نموذجاً مثالياً وحقيقياً للجيش الوطني حامي الوطن والجمهورية بشجاعته وصلابته وشعوره بالمسؤولية الوطنية في مواجهة أحقد وأعتى هجمة إمامية تستهدف جسد الجمهورية والنيل من مكتسباتنا الوطنية"، مثنياً على دور المقاتلين الأبطال وكل الفئات المجتمعية والسياسية والنخب الثقافية التي تقف صفاً واحداً لاستعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني الكهنوتي.

وقدم كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان باليمن من جانبهما موجزاً عن الأوضاع الميدانية وثبات المقاتلين في وجه الميليشيات الانقلابية، منوهين الى العزيمة القتالية العالية والثبات القوي للقوات اليمنية في مختلف الجبهات.

الجيش اليمني يعلن نجاح قواته في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض في نهم ومجزر

ميدانيا، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش اليمني تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وكذلك في مديرية مجرز بمحافظة مأرب.

وقال العميد مجلي في تصريح لـ"سبتمبر نت"، "إن أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من القضاء على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهات القتالية، وأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بدقة عالية وكفاءة قتالية مواقع ومعدات وأسلحة العدو".

وأضاف مجلي، "أن المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"، مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عددا من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار المتحدث الرسمي اليمني، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في محافظات مأرب والبيضاء، والحديدة، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات، مؤكدا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقفون بقوة وحزم تجاه تلك الأعمال الإرهابية.

وأكد مجلي، "أن أبطال الجيش اليمني يتمتعون بالروح المعنوية العالية والثبات والشجاعة والحفاظ على الجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم و كسب المواقع الهامة على الأرض وهزيمة المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية".

ودعا مجلي، القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد أبناء شعبنا اليمني، وعدم التصديق للحرب النفسية والإشاعات والأخبار الكاذبة التي يقوم بها إعلام المليشيا الحوثية المضلل، مشيدا بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية.