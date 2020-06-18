بشير الديك عن سيناريو أحمد زكي: "مش هعمل نميمة.. هطلع جوهرة"

قال السيناريست بشير الديك، إنه كان يعايش الفنان الراحل أحمد زكي على مدى 3 عقود، وكتب له أهم أعماله، وإقدامه على كتابة مسلسل عنه، لن يكون ذهنيًا بل ستكون شخصية من لحم ودم، "أنا عملت أهم أعماله وأعرفه جيدا، عملت معه طائر في الطريق، وموعد على العشاء، والنمر الأسود، ضد الحكومة".

وأضاف "الديك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن أحمد زكى، حالة فنية وجزء من واقع مصري عربي عبر 30 عام، وهو الذى سأعتمد عليه في كتابة المسلسل، "أنا مش بعمل نميمة، أنا هعمل أحمد زكى الفنان المصري، الذى حاول أن يكون فنان جيد وكان كذلك".

وتابع: "أنا كنت قريب منه جداً جداً، وعارفه من الداخل كان عامل أزاى، وسأخرج جوهر النمر الأسود لأنه نموذج للإنسان المصري النقي المكافح، الذى وصل للقمة ورغم ذلك لم يكن سعيداً".