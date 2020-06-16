بشير الديك عن تعاقده على كتابة "الإمبراطور": عارف أحمد زكي كويس

أكد الكاتب والسياريست بشير الديك، أنه تعاقد على كتابة مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، والذي سيُعرض في شهر رمضان لعام 2021، والذي سيتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال بشير الديك، لـ"الوطن" إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل ستدور أحداثه في مرحلة تاريخية جيدة، بها شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.

وأعلن الفنان محمد رمضان، قبل قليل، عن تعاونه مع المؤلف بشير الديك، في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه مع حسام شوقي المشرف على الدراما داخل شركة سيرجي، وبشير الديك، معلقا عليها بقوله: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)"، متابعًا: "ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود".