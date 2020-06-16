بشير الديك مؤلفا لمسلسل "الإمبراطور" لـ محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تعاونه مع المؤلف بشير الديك، في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه مع حسام شوقي المشرف على الدراما داخل شركة سيرجي، وبشير الديك، معلقا عليها بقوله: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)".

وتابع: "ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل، ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود".