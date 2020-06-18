اشتباه في إصابة الفنان عمرو يسري بفيروس كورونا

كشف عدد من أصدقاء الفنان عمرو يسري، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد عدة أسابيع من عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر عدد من الفنانين وأصدقاء يسري، عدد من المنشورات عبر صفحته الشخصية وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء له وتمنيتاهم بالشفاء له، بعد أن أجرى اليوم، تحاليل بعد أن أصيب بأزمة مرضية عنيفة، بها أعراض فيروس كورونا.

كان الفنان عمرو يسري، نشر فى شهر مارس الماضي فيديو، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "يسري"، إنه سافر إلى الولايات المتحدة يوم 3 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يعود يوم 18 مارس، مشيرًا إلى أنه شعرس بالخوف من العودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد: "خفت أركب طائرة مقفولة فيها أكثر من 300 شخص، عشان ميجيليش فيروس كورونا".

وأضاف: "لحد يوم السفر بتاعي محدش كان فاهم حاجة، وقلت استنى يمكن يطلعوا مصل أو علاج، وبلاش أسافر دلوقتي، وكلها أسبوعين نشوف الدنيا ماشية ازاي، ومركبتش الطائرة طبعًا، وابتدى مشوار الحجر الصحي، ووضع المرض يتفاقم".

وتابع: "مصر أرسلت طائرتين، كانت اولاهما في3 أبريل الجاري، وأخرى في 6 أبريل، مشيرًا إلى أنه بدأ يتواصل مع القنصلية المصرية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وذلك من خلال البريد الإلكتروني بعدما أُغلقت"