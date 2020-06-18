زعيم الشعب يتهم حكومة أردوغان بعدم الشفافية: كم تكلفة مطار إسطنبول؟

اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الحكومة التركية بعدم الشفافية في برنامج "الزعماء يتحدثون عن الاقتصاد"، قائلا: "لا أعلم ثمن تكلفة الافتتاحات الجديدة بمطار إسطنبول، لكنني أدفع ثمن هذه التكلفة، مثلما لا نعلم تكلفة مستشفيات البلدية وعلمناه من موقع شركة مقاولات إنجليزية.. الإنجليز يعلمون ونحن لا نعلم.. أي منطق هذا؟"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، أمس الأربعاء.

ووفقًا للخبر الذي نشرته جريدة "سوزجو"، كليتشدار أوغلو، أردف قائلا: "المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة الآن هي عدم الشفافية".

وتابع كمال كليتشدار أوغلو: "لقد أنفقوا في الـ17 عامًا الماضية 2 ترليون و346 مليار دولار.. حسنا ماذا فعلت الدولة بهذه الأموال في الـ17 عامًا الماضية.. نعم نعلم جزءًا من ربح هذه الأموال، لكننا لا نعلم أين ذهبت الأموال الأخرى. كما لا نعلم ثمن تكلفة المدرج الثالث من مطار إسطنبول، لكننا ندفع هذه الأموال رغما عن أنفنا. لا أحد يجيب على هذا السؤال في المجلس".