إبراهيم أبو ذكري يعلن موعد "مونديال العرب للفنون والإعلام"

أصدر إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، قرارا بتشكيل هيئة عليا مصغرة للدورة الثامنة من مونديال الأعمال الفنية والإعلام، تحت مسمى جديد، وهو "مونديال العرب للفنون والإعلام"، دورة خاصة 2020.

وجاء بالقرار تشكيل الهيئة، التي ضمت في عضويتها كل من: الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، الدكتور زياد خضر نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الدكتور مصطفى سلامة أمين عام الاتحاد، ومحمد العضايلة النائب الأول للأمين العام للاتحاد.

وصرح الدكتور إبراهيم أبو ذكري، بأن اتحاد المنتجين العرب، يتقدم بمبادرة جديدة من نوعها، بعد الاتفاق عليها من كوادر ورؤساء الاتحادات الإقليمية على إطلاق دورة خاصة من المونديال، تحت مسمى جديد، يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية، وهو "مونديال العرب للفنون والإعلام"، تكريما وتقديرا من الاتحاد العام للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث جاء اختيارنا لهذا الاسم لتكون هذه الدورة عربية ولكل العرب.

وأعلن عاصم المنياوي، المستشار الفني للاتحاد، إقامة 9 فعاليات ومهرجانات خلال هذه الدورة الخاصة من المونديال، سيشارك بها معظم نجوم الوطن العربي، في مجال الغناء والتمثيل، والإعلام بالطبع.

وذكر المنياوي، أن الاتحاد برئاسة دكتور إبراهيم أبو ذكري كرم العديد من النجوم العرب، خلال الدورات السابقة، من المونديال، فيما يخص مهرجان الأغنية العربية المصورة، من بينهم: هاني شاكر وسميرة سعيد ولطيفة وعبادي الجوهر وهيفاء وهبي وباسكال مشعلاني وشمس وحكيم وحمادة هلال وميشال فاضل، وغيرهم ممن صنعوا لنا فنا نفتخر ونعز به.

وأعلن المنياوي، أن هذه الدورة، ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، وخلال الأسبوع المقبل سيبدأ هو وفريق عمل المونديال، على تجهيز المشاركات، في مسابقات الأغاني والكليبات من كل الدول العربية، بالتعاون مع لجنة تحكيم المونديال، وتحت إشراف الهيئة العليا للمونديال، وأنه تم الاتفاق مبدئيا على تكريم بعض النجوم خلال هذه الدورة، وسيتم الإعلان عنهم حينها.