عاجل.. محافظ مطروح: العائدون من ليبيا هيتعشوا معايا وهوصلهم لحد البيت

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن اليوم يوم عيد وفرح، بعد عودة المصريين المحتجزين بليبيا، وهي الواقعة التي توضح أن مصر تحافظ على أولادها، في الداخل والخارج.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، "هنتعشى والأتوبيس هيوصلهم لباب البيت، رئيس بلدهم وجه كل الأجهزة المعنية، بعودتهم، وتمت عودتهم في أقل من 72 ساعة، لم يغمض للأجهزة المعنية، جفن حتى عودتهم".

وتابع شعيب: "من أول ما ظهر الفيديو المسيئ كلف الرئيس الأجهزة المعنية، بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، ورجوع أبنائنا وتحريرهم، ورجعوهم لمصر، وكل الأجهزة تكاتفت تماما لعودتهم".