"موسى" بعد عودة المصريين المحتجزين في ليبيا: كل التحية للرئيس

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن المصريين المحتجزين في ليبيا، وصلوا إلى أرض الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة بالكامل.

وقال موسى، خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدافع عن حق كل مواطن، ومصر تمتلك رجال لا ينامون الليل، والمؤسسات تعمل دون كلل أو ملل، بتكليف من الرئيس.

وأضاف موسى، أن مصر لم تتوقف عن الاتصالات مع ليبيا منذ أزمة احتجاز المصريين، وكل التحية لشعب ليبيا الشقيق، الذي تدافع عنه مصر، وتقف بجواره، ضد الإرهابيين وضد أردوغان، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم ولن تنقطع من جانب مصر لإعادة المصريين المحتجزين.

وشدد موسى، على أن ما حدث كان الجميع في حالة غضب شديدة، وليس من الطبيعي أن يحدث لأبناء مصر، لذلك مصر لم ولن تنسى أبنائها، وتحركت سريعًا لعودتهم لأرض الوطن، مشددًا على أن جهاز المخابرات العامة المصرية، لابد من توجيه الشكر له، وكل من يعمل لخدمة الوطن بجهد خرافي، دون كلل أو ملل.