مزارعون أتراك يبدون غضبهم الشديد بسبب غياب الرقابة التركية عن الأسواق

أبدى مزارعون أتراك، غضبهم الشديد بسبب غياب الرقابة التركية عن الأسواق والمحال التجارية، مشيرين إلى أنهم يبيعون محصول البصل للأسواق والمحال التجارية، بـ10 قروش فقط للكيلو، بينما يباع بـ4 ليرات تركية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ويأتي السبب في انخفاض سعر البصل لدى المزارعين أنهم تركوه حتى تعفن، وهم يشعرون بأشد الندم علي ذلك ولكن يطالبون ايضا بفرض الرقابة التجارية علي المحال والأسواق.

ووفقًا لما نشرته جريدة "ياني تشاج" التركية، قال صاحب محل حينما سُئل: لماذا يبيع البصل بسعر عال علي الرغم من انخفاض سعره في المزارع؟ قال إنه علي الرغم من الانخفاض الشديد في سعر البصل، إلا أنه مجبر علي رفع ثمنه بسبب غلاء فواتير الكهرباء والماء والغاز والدواء هذه الفترة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإنفاق على منزله ونفسه إلا بهذه الطريقة.

وأوضح المزارعون أن السبب في بيعهم البصل للمحال والأسواق بسعر زهيد هو بدء تعفن المحصول، والحاجة الشديدة للمال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرين إلى أن الحكومة هدمت منازلهم، وأن فواتير الكهرباء الآن تتخطي الثمانين ألف ليرة، ويتعرضون لابتزاز التجار لهم بطريقة بشعة، دون تدخل من الحكومة لحل تلك الأزمة.

وقال أحد المزارعين: "في الوقت الذي ننتظر فيه دعم الحكومة نجدها تفرض علينا قوبات أكثر، فقد قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: لا أريد أن يترك متر واحد من الأراضي التركية دون زراعة، والآن يطالبوننا بحق هذا المتر".