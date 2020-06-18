محافظ مطروح: المخابرات العامة شاركت بقوة في عودة المصريين من ليبيا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن جميع الأجهزة تكاتفت لعودة المصريين، الذين تم احتجازهم في ليبيا، وعلى رأسهم صقور جهاز المخابرات العامة.

وشدد شعيب، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن كل الخيارات متاحة لعودة أبناء مصر سالمين، شارحا أن الخيار الأول كان الدبلوماسي، وتم التنسيق مع الجيش الوطني وحكومة الوفاق وتم تحرير أبناء مصر.

وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، حكومة الوفاق، قبضوا على أعضاء الميليشات التي اختطفت المصريين، شارحا أن المصريين المختطفين تحركوا من الأمس 700 كيلو حتى وصلوا أجدابيا ومنها لمنفذ السلوم.

وأكد شعيب: "ولادنا في إيدينا من أمبارح، وتحركاتهم من أمبارح، وتواصلوا مع أهاليهم لاطمئنانهم، وتحركو 1000 كيلو حتى وصلوا السلوم، وتم تأمينهم، ولم يعترضهم أحد "وكانوا متأمنين لحظة بلحظة لأنه كان وارد التعرض لهم".