العائدون من ليبيا يهتفون "تحيا مصر": بلدنا مبتنساش ولادها ونشكر السيسي

نشر الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، فيديو للحظة عودة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وردد المصريون العائدون إلى أرض الوطن هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأعرب أحد المصريين العائدين من الاحتجاز في ليبيا، عن سعادته البالغة، فور عودته إلى أرض الوطن، قائلًا :" مكنش عندنا أمل إننا نرجع ونشوف ولادنا تاني، أحنا كنا وسط عصابات، طلعنا من وسط الموت".

وأضاف أنه كان على يقين بأن مصر لن تترك أبنائها، "مصر مش بتسيب ولادها يضيعوا، وكنا متأكدين إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمره ما هيسبنا".

وتابع: "انبهرنا من سرعة الاستجابة وأننا رجعنا مصر بسرعة كده، ونحمد الله ونتقدم بخالص الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أعدنا لأرض الوطن وده بفضل المخابرات المصرية وده مش بعيد على مصر".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.