التنظيم والإدارة: لدينا ملفات إلكترونية لـ 2 مليون موظف في مصر

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لديه ملفات إلكترونية لـ2 مليون موظف في مصر.

وقال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الجهاز يستطيع الآن، إصدار قرارات ترقية الموظفين بدون الرجوع للجهات التي يعملوا بها.

وأشار الشيخ، إلى أن القانون الجديد للترقيات، يضمن أن يحصل كل مواطن على حقه في الترقية، وأن اليوم الواحد سيفرق في ترقيات الموظفين، معتبرًا أن ذلك سيعطي لكل موظف حقه من جهة الأقدمية.

وأوضح الشيخ، إلى أن الجهاز الإداري مليئ بالكفاءات والقيادات الكفء التي تستطيع قيادة سفينة الاصلاح الإداري وأنهم الأن على علم بالطاقات البشرية ومؤهلاتها ومهاراتها والتسكين الصحيح لها والفائض والعجز.

وأكد الشيخ، على أن الجهاز عمل على تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية وأن الجهاز يمتلك بنية رقمية قوية للموظفين.