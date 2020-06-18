طبيب نفسي: يجب الابتعاد عن النكد والأخبار السيئة لتحسين مناعة الجسم

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه يتابع مع مريضة لديها زكام، ولكن في نظرنا هي مصابة بفيروس كورونا، حتى يثبت العكس، لافتا إلى أن هناك ما يسمى باضطرابات النفس الجسمانية، بمعنى أن بعض الناس لديهم مبالغة شديدة من حيث الهلع والتوتر، من أعراض كورونا، وأن الشخص عندما يكون متوتر زيادة عن اللازم، من الممكن أن يشعره أن لديه مرض خطير.

وأضاف بحري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن أمس لأول مرة، تنشر مصر بحث على مستوى العالم في إنجلترا، يتحدث عن تأثير فيروس كورونا على الحالة النفسية للمصريين، ووجدنا أن زيادة معدلات الهلع والفزع والاكتئاب والأفكار الوسواسية والقلق النفسي بزيادة، يصل إلى 4 أضعاف المعتاد في هذا الوقت، ويحتاج هذا إلى فكرة الدعم النفسي، ويكون ليس مجرد شخص يرد على الهاتف فقط، كنوع من أنواع التدعيم فقط، ويجب أن يكون متخصص ومدرب جيدا.

وتابع، أنه يجب أن تكون التغذية السليمة جزء أساسي من صحة الإنسان، والقيام بنشاط داخل البيت أو في الحدود الخارجية مع الحفاظ على المسافات يزود من كفاءة الجهاز المناعي والجسم وبالتالي يكون لدينا القدرة على النهوض، مشددا على ضرورة الابتعاد عن النكد، وعدم سماع الأخبار السيئة باستمرار والبعد عن الشائعات.