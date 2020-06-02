أستاذ طب نفسي: أزمة كورونا تسببت في زيادة القلق لدى للأطفال

قال الدكتور هشام بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن الجامعة أجرت دراسة مع وزارة الصحة بشأن عدد وتأثير فيروس كورونا على المرضى النفسيين، موضحا أنهم لاحظوا زيادة في عدد المصابين بالقلق والاكتئاب والتوتر والعصبية والمشاكل الزوجية بسبب التواجد في المنزل فترات طويلة.

وأضاف "بحري" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الأطفال من أكثر الفئات تضررا من العزلة بسبب فيروس كورونا، موضحا أنهم وجدوا أن الأطفال يعانون من مشكلات كبيرة في القلق والاكتئاب وتظهر عليهم ظاهرة التلعثم والعزلة داخل الغرف كما تظهر عليهم أيضا أعراض عدم التركيز ومتابعة الدروس أونلاين.

وأشار إلى أن أساتذة في كلية الفنون الجميلة قدموا مبادرة لتعليم الأطفال صناعة الخزف للتعبير عن مشاعرهم، وهناك مبادرات أخرى عن طريق الرسم والعزف والرياضة.

وأوضح أن الدراسة أجريت على 1300 شخصا وكان التأثر النفسي من 30 إلى 40% من الأشخاص "احنا مش بنتكلم عن أمراض ولكن بنتكلم عن تأثر يعني متضايق أو عندي توتر أو عصبي شوية ولكن دة لا يندرج تحت مرض نفسي يحتاج إلى علاج دوائي ولكن علاجه بيكون عن طريق إزاي يستغل وقته بطريقة مفيدة".