أحد المحتجزين العائدين: الجيش الليبي قالنا "السيسي في ظهركم ومتقلقوش"

أعرب أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، لم يذكر اسمه، عن سعادته البالغة بالعودة سالمًا إلى أرض الوطن، بعد احتجازه في ليبيا على يد ميليشيات إرهابية، موضحًا أنه يعمل في ليبيا منذ أكثر من عام في مهنة المعمار، موجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية، كونها سعت ولم تصمت على الاعتداءات التي تمت ضدهم، وتحركت سريعا لنجدتهم.

وأضاف خلال تصريحاته على شاشة "extra news"، أنه فور تداول الفيديو على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الدولة بشكل سريع، وبذلت جهد كثيف من أجل عودتنا لمصر لبر الأمان، "والله أنا كنت متأكد إن الدولة هتتحرك بس مش بالسرعة دي".

ووجه الشكر والتقدير للمخابرات المصرية والدولة المصرية، مؤكدًا أن الجيش الليبي استقبلهم في ترهونة، وقال لهم "الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظهركم، ومتابع أخباركم أول بأول ومتقلقوش، أول ما عدينا المنطقة الغربية اللي هي المرحلة الخطرة، حسينا بالأمن والأمان".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.