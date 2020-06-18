أحد المحتجزين العائدين من ليبيا: روحي ردت لما رجعت.. كنا عايشين في رعب

أعرب أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، لم يذكر اسمه، عن سعادته البالغة بالعودة سالمًا إلى أرض الوطن، بعد احتجازه في ليبيا على يد ميليشيات إرهابية، موضحًا أنه فور وصوله أرض الوطن، شعر وكأن روحه عادت إليه، "حسيت إن روحي ردت فيا تاني، إحنا كنا عايشين في فترة كلها رعب، كنا متخيلين نموت في أي لحظة".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "extra news"، أنه عندما كان يتم نقلهم من مكان إلى مكان أقرب على الحدود المصرية، كان يّسعد بذلك، "كل ما نقرب خطوة روحي ترد ليا، عمري ما اخطي خطوة الا لما أحسبها 100 مرة، بنقول لكل الشعب، مصر أولى بيكم محدش يضحي بروحه، عشان خاطر الفلوس، كل واحد يخلي باله من نفسه".

وأشار إلى أنه كان يتمكن من التواصل مع أسرته أثناء احتجازه، "أسرتي كانت تعبانة جدا، كل لما بكلمهم يقعدوا يعطيوا، بس إن شاء الله هشوف وشهم على خير أهو، إن شاء الله هستريح يومين ولا حاجة، وهشوف الدنيا معايا ماشية ازاي، وفي أقرب فرصة عمل مناسبة هشارك على طول".