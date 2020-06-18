محافظ مطروح: مصر تحافظ على أبنائها داخليا وخارجيا.. ولا تتهاون في كرامتهم

قال اللواء خالد شعيب، إن جهود السلطات المصرية، نجحت في إعادة 23 مصريا، احتجزتهم الميليشيات الليبية، بعد ساعات من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد، وكنا في استقبالهم بمنفذ السلوم بمشاركة القيادات الأمنية المعنية، مع حفاوة الترحيب والاستقبال، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد المحافظ في بيان له، أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لأبنائه المصريين، ومتابعته والاطمئنان عليهم، حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر لجميع الجهات والأجهزة، التى شاركت في إعادتهم، مشددا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

ومن جانبه، رحب أهالي السلوم، بالمصريين العائدين، مع حفاوة الترحيب لعودتهم سالمين، وتم تجهيز مأدبة عشاء لهم، مع تجهيز أتوبيس مكيف لإعادتهم بسلامة الله إلى أهلهم بمحافظة بني سويف.