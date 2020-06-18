وفاة رابع كاهن في الكنيسة القبطية بكورونا

توفي القس بيشاي نعمان، راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر، صباح اليوم، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد القس بيشاي، رابع كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بكورونا، وسبق وأعلنت الكنيسة إصابة الكاهن بالعدوى خلال طقس الصلاة على أحد المتوفين بالفيروس.

ومن المقرر أن تقام صلوات التجنيز على الكاهن الراحل ظهر اليوم بدير القديسين في الأقصر، والذي سيدفن فيه أيضا.

واتخذت الكنيسة قررا منذ 21 مارس بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 27 يونيو الجاري، لبحث استمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس بشروط وقائية.