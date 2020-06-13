خالد أبو بكر عن أزمة "روز اليوسف": كلي يقين بتسامح الكنيسة في النهاية

علق خالد أبو بكر، على بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضمن شكرًا للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية "غير المنضبطة" المنشورة في مجلة روز اليوسف عدد السبت 13 يونيو الجاري.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: "الكنسية زعلت والموضوع كبير جدًا وهناك تحقيق يجري الآن، رغم أنني واثق أن هناك حسن نية كبير، ترجم بطريقة خطأ، ومتأكد أن روز اليوسف لم تقصد أن تسبب غضب الكنسية، ولكن ما حدث خطأ".

وأضاف: "متأكد من حالة التسامح لأننا نتحدث عن بيت التسامح، ولو هناك مكان للتسامح في مصر ستكون الكنسية، وعندي أمل للتسامح وأتوقع ويقيني يصل لدرجة الثقة أن الكنيسة ستسامح في النهاية ولا تتسبب في إيذاء أي شخص".