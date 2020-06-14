بروفايل: كرم.. "جبر" خاطر الكنيسة

صاحب مواقف وطنية ثابتة لا تتغير، يبحث كعادته عن حلول جذرية لا مسكنات، بداية من تركة الصحف القومية المتخمة بالأعباء، وصولاً إلى أقباط مصر، فانتصر لهم مؤخراً الكاتب الصحفى، كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بإحالته رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمّنه غلاف العدد الأخير للمجلة، من إساءة إلى الكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطى، إلى حين الانتهاء من التحقيقات، مع تقديم المجلة اعتذاراً للكنيسة فى عددها المقبل.

قرار «جبر» بشأن «روزاليوسف» لم يكن الوحيد الذى اتخذته الهيئة إزاء واحدة من أقدم المؤسسات الصحفية القومية، فقد سبق أن عزلت مجدى سبلة، من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وإحالته للتحقيق فى المخالفات المنسوبة إليه.

3 سنوات قضاها «جبر»، منذ تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة أبريل 2017، فى علاج ملف الصحف القومية، وتركتها المثقلة بآلاف الصحفيين والعاملين فى مؤسساتها، وديونها المتراكمة بالمليارات، كما عمد إلى إعداد خطة متكاملة، للحاق بركب النشر الإلكترونى، من خلال تطوير المنصات الخبرية للمؤسسات القومية، وهو ما ظهرت الحاجة الماسة إليه فى ظل أزمة فيروس كورونا.

ابن محافظة أسيوط، والمولود فى عام 1954، وعمل لأكثر من ثلاثين عاماً كصحفى بروزاليوسف، إلى أن وصل إلى رئاسة مجلس إدارتها، كانت له آراء تندد بما اعتبره «تزايد التشدد الدينى والتطرّف وخطاب الكراهية، فى مقابل غياب الدور الرسمى فى تجديد الخطاب الدينى، كما سبق أن طالب بإغلاق المدارس التى تحمل الهوية الدينية واعتماد الهوية الوطنية فقط.

ترأس «جبر» الهيئة الوطنية للصحافة التى تُعد تجربة وليدة فى تاريخ مصر، خلفاً للمجلس الأعلى للصحافة، ووعد بالتصدى للمشكلات المزمنة التى تعانى منها المؤسسات القومية، لا سيما الخسائر الفادحة والديون، معترفاً بوجود أزمة ثقة بين الحكومة والصحافة القومية، بسبب عدم تنفيذ الأخيرة خطط الإصلاح، وديونها التى لن تنتهى دون خطة استثمارية، موضحاً فى الوقت ذاته أن دمج تلك المؤسسات سيكون اختيارياً من قبل مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، ولن يحدث إلا بعد عملية إصلاح الهياكل التمويلية.

وفى أزمة كورونا شكّل لجاناً لمتابعة الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها فى كل مؤسسة، وأعد بروتوكولاً مع عدد من المستشفيات لتقديم تسهيلات لعلاج المصابين، كما طالبت الهيئة بتحسين دخول الصحفيين التى وصفها «جبر» فى أحد تصريحاته بالمتدنية، مع ضرورة التنسيق مع نقابة الصحفيين فى ما يخص حقوق الزملاء.