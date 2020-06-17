الصحة: تفادينا أزمة نقص الدم مع كورونا بمبادرة "علشان الدم ميقلش"

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير مركز خدمات نقل الدم القومي بوزارة الصحة، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية كل دولة تحتاج لـ3% من عدد السكان احتياطي دم، ومصر 100 مليون وتحتاج 3 مليون كيس دم، وهو رقم كبير جدا.

وأضاف سراج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه في 2018 ومع بداية 2019 كانت وزارة الصحة أعلنت أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم بوزارة الصحة حوالي مليون و650 ألف وهناك عجز من 40 لـ50%، ويظهر في بحث المواطنين في بنوك الدم على فصائلهم، ويرجع ذلك العجز لنقص التوعية لثقافة التبرع بالدم.

وتابع سراج الدين أن كل دول العالم تعاني من أزمة نقص احتياطي دم بعد أزمة فيروس كورونا، ووصل العجز في أمريكا لـ30 و40%، ولكن مع بداية الجائحة اتخذت وزارة الصحة خطوة استباقية وأطلقت مبادرة تسمى "علشان الدم ميقلش"، هدفها رسالة طمأنينة للشعب المصري والتوعية للتبرع والحملة نجحت بالفعل، ولم نعان خلال أزمة فيروس كورونا مع الحفاظ على مخزن إستراتيجي. وناشد سراج الدين المواطنين بالتبرع وعدم التوقف عن التبرع بالدم.