الصحة العالمية: "الديكساميثازون" يمثل بارقة أمل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن الاختراق المتمثل فى نتائج التجارب السريرية بشأن استخدام علاج الديكساميثازون في المملكة المتحدة وكونه يخفض من معدلات الوفاة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذين يعانون من أعراض حادة سواء بالنسبة لمن يستخدم منهم الأكسجين فقط أو من هم على أجهزة التنفس يمثل بارقة أمل، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العلاجات لمعالجة الفيروس بما في ذلك لمن لديهم أعراض خفيفة.

وأشار أدهانوم، إلى أن المنظمة الدولية ستقوم بتحديث مشورتها حول هذا العلاج، مشددا على الأهمية الكبرى للعمل على الحد من حالات الإصابة بالفيروس عبر التدابير الأساسية للدول من زيادة الاختبارات وعمليات العزل وتتبع أثر المخالطين وذلك أثناء الأبحاث الهادفة إلى التوصل إلى علاج للفيروس.

من جانبه، وردا على أسئلة الصحفيين بشأن علاج الديكساميثازون، شدد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة الدكتور مايك رايان، على أهمية أن يكون استخدام هذا العلاج تحت الإشراف الطبي وللحالات التي تعاني من أوضاع حادة للإصابة بالمرض وتكون الأوعية الدموية ملتهبة بشدة.

وأكد رايان، أن الديكساميثازون ليس علاجا أو وقاية من المرض ولكنه منشط قوي، مشيرا إلى أن المنظمة مازالت بحاجة إلى مراقبة التجارب الخاصة به في ذات الوقت الذي ذكرت خبيرة المنظمة جانيت دياز، أن هذا العلاج لا فائدة له لمن هم ليسوا على أجهزة التنفس.