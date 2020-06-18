دبلوماسي روسي: "قانون قيصر" الأمريكي ضد سوريا غير قانوني وغير مشروع

انتقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، القانون الأمريكي الجديد "قيصر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا بذريعة حماية سكانها المدنيين من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوجدانوف، في تصريح لوكالة أنباء "أنترفاكس" الروسية، اليوم: "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لا سيما ضد تمديدها وتشديدها".

وأضاف بوجدانوف: "تلك العقوبات غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، وتضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف لمساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في بيان في وقت سابق، أنّ قانون "قيصر" الذي يدّعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع السوريين العاديين.

وأضافت الوزارة الروسية أنّ واشنطن تدرك تماما أنّ عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا كانت بين الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السوريين العاديين في ظروف معيشية حرجة.

وأعلنت الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا ضمن قانون قيصر تشمل رئيس الدولة، بشار الأسد وزوجته أسماء وأخته بشرى، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين السوريين، كما يهدد القانون كل جهة تتعامل مع نظام الأسد بفرض عقوبات على تنقلاتها وأموالها.