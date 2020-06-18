مبعوث كوريا الجنوبية النووي يزور واشنطن وسط احتدام التوتر مع الشمال

يُجري لي دو-هون، كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية، محادثات مع مسؤولين في واشنطن، اليوم، وسط احتدام التوتر مع كوريا الشمالية بعدما نسفت مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

وتأتي زيارة كبير المفاوضين، بعد أيام من نسف كوريا الشمالية لمكتب الاتصال الواقع في كايسونج قرب الحدود مع كوريا الجنوبية وإعلانها نهاية الحوار مع الجنوب، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية في سول إن من المتوقع أن يجري لي مشاورات مع مسؤولين أمريكيين من بينهم ستيفن بيجون، نائب وزير الخارجية الذي قاد مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن لي وبيجون سيجريان "تقييما للوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية ويبحثان الردود".