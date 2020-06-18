استقرار الدولار.. و16.23 جنيه أعلى سعر بيع

استقر سعر الدولار في بنوك: العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الاستثمار العربي، العقاري المصري، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، العقاري المصري، الوطني الأول، التعمير والإسكان، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات.

وسجّل سعر الدولار في هذه البنوك 16.23 جنيه للبيع، و16.13 جنيه للشراء، كما استقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء.