استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار بسبب هجمات كورونا

شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، أمس الأربعاء، فيما توقع خبراء الاقتصاد استمرار هبوط الليرة أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، في ضوء التوترات العالمية من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.83 إلى 6.84 ليرة تركية. أما اليورو فقد شهد حالة من السكون هذا اليوم وتوقف عند 7.70 ليرة تركية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتوقع كثير من الخبراء ارتفاع سعر الدولار الأيام المقبلة ليتعدى حاجز الـ6.85، مع حدوث تراجع في البورصة اليوم بقيمة 5%.