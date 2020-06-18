الأوقاف: إنهاء خدمة من يدعم التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة الأوقاف، أن صفحة الإمام الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كمنبره سواء بسواء، وأنها ستنهي على الفور خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها.

وأضافت في بيان لها، أنها لن تقبل الأعذار الواهية في ذلك ما لم يكن قد تم الإبلاغ رسميا عن سرقة الصفحة أو اختراقها بمحضر رسمي قبل اكتشاف ما بها من دعم لجماعات التطرف والإرهاب.

ونبهت على الجميع أنها ستأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحسم، لأن الحياد في قضايا الوطن في اللحظات الفارقة من تاريخه خيانة عظمى، فالإنسان الوطني الحر الشريف ليس له سوى خيار واحد وهو الانحياز إلى جانب وطنه، ولو كلفه ذلك نفسه وروحه ودمه، ولا نخشى ولن نخشى في الحق لومة لائم بإذن الله تعالى.

وأكدت الوزارة أننا في لحظات فارقة في تاريخ الوطن ومواجهة قوى الشر والضلال، وأن خيارنا الثابت هو الانحياز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، والتصدي بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه وسلامه الاجتماعي، ونقف بقوة وشجاعة إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره.

وأوضحت أنه من منطلق مسؤوليتنا الوطنية نؤكد أن الفكر المتطرف خطر على الدين والوطن والمجتمع، وأن من يتولى مسؤولية الخطاب الديني لابد أن يكون على قدر المسؤولية الدينية والوطنية بفكر وسطي معتدل ومستنير، وغير منتم لأي جماعة متطرفة أو متبن لأفكارها، أو مؤيد أو داعم لها.