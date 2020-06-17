الأوقاف: انطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 2020

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، للعام 1441هــ 2020م.

وقالت الوزارة، في بيان لها: في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، للعام 1441هــ 2020م.

جدير بالذكر، أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس الموافق 4/ 6/ 2020م، بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.