البرازيل الثانية عالميا في وفيات كورونا.. والإصابات تقترب من مليون

أعلنت البرازيل، اليوم، أنّها سجلت 1269 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46.510 حالات، وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32.188 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ الثلاثاء، ووصل الإجمالي إلى 955.377 إصابة مؤكدة، وهو أيضا أعلى رقم للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 445.213 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسميّة، أمس.

وسُجّلت رسميّا أكثر من 8.269.170 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وأعلِن تعافي 3.785.500 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولا عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دولا أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.