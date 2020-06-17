البرازيل تسجل 34918 إصابة و1282 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 34918 إصابة و1282 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال اليوم الماضي.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34918 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 923189 حالات إصابة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية 11 يونيو 30412 حالة، وفي 12 يونيو 25982، وفي 13 يونيو 21704، وفي 14 يونيو 17110، و20647 يوم الاثنين من الشهر نفسه.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1282 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 45241.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية ارتفاعا بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في البلاد يوم 12 يونيو 909، وفي 13 يونيو 892، وفي 14 يونيو 612، فيما وثقت يوم 15 يونيو 627 حالة وفاة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.