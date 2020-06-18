الانتهاء من تطوير عين الصيرة نهاية 2020.. وحديقتها 6 أضعاف الأزهر بارك

قال مدحت السيد، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عين الصيرة نهاية العام الجاري، حيث سيتم الانتهاء خلال شهرين من جزء كبير من المشروع مثل المناطق الخضراء والزراعات، والتي تحتوي بجوارها مجموعة من المطاعم، لافتا إلى أن حديقة منطقة عين الصيرة 6 أضعاف حديقة الأزهر.

وأضاف "السيد"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن أولى مراحل تطوير المنطقة تمثلت في منع الصرف الصحي من بحيرة عين الصيرة، ثم جرى معالجة بيولوجية بإزالة الحشائش، ومعالجة كيمائية وسيتبعها تركيب وحدة معالجة بالبحيرة لفلترة المياه لتصبح البحيرة في درجة نقاوة عالية، "فيه مجموعات بط ابتدت تيجي".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة تشمل بناء فندق مطل على البحيرة، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى 283 ملون جنيه، موضحا أن هناك خطة تسويق للمشروع حتى يحقق جدوى الاقتصادية.

وأوضح أن المشروع سيكون متنفس للمواطنين، لافتا إلى أنهم يلتزمون بتطبيق كل الإجراءات الوقائية على العاملين في المشروع، موضحا أن هناك مسؤول عن متابعة وضع العاملين الصحي.