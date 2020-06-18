موسكو تسجل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة في موسكو بين المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مقابل 48 حالة تم رصدها أمس الأول الثلاثاء.

وأشار مركز عمليات مكافحة كورونا المستجد في العاصمة الروسية "موسكو"، إلى ارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 49 حالة جديدة.

وأوضح المركز، أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف المركز، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في العاصمة موسكو وصلت حتى الآن إلى 3 آلاف و483 شخصًا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن حوالي 210 آلاف إصابة مؤكدة، بينها 128 ألفا و385 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المصابون الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

جدير بالذكر، أن روسيا سجلت حتى أمس الأربعاء 553 ألفا و301 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، بينها 7 آلاف و478 حالة وفاة.