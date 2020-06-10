موسكو: اختيار مجموعتين من المتطوعين في تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إنه "تم اختيار المجموعة الأولى من المتطوعين (من الجيش والمتقاعدين) وأنه يتم عزل 50 متطوعا عسكريا لمدة 14 يوما للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد" وأن "المجموعة الثانية شملت مجموعة من المتطوعين المدنيين".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبي صارم، ولن يسمح لهم بالمشاركة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد إلا بعد استلام نتائج التقارير الطبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 2 يونيو الجاري، أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، صرح، في وقت سابق، في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو المقبل.