موسكو تسجل 64 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العاصمة موسكو، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 2749 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في موسكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه "توفي في موسكو 64 شخصا، جرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وقد ثبت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد".

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت المدينة حتى الآن، 187216 إصابة مؤكدة، بينها 91654 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيجري الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.