"نقف الآن متحدين".. تقرب الحدود بين الأوطان في مواجهة كورونا

مع بدايات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، كان العالم في أقسى مراحل الانعزال والتباعد، برزت الحدود بين بلدان العالم وتوقفت الطائرات عن التحليق في سماوات العالم، فقرر شباب مسرح "منتدى شباب العالم" القضاء على المسافات وإطلاق عملا فنيا يجمع شباب مصر والعالم تحت مظلة منتدى الشباب.

"نقف الآن متحدين - standing now as one"، الفكرة التي قفزت إلى ذهن محمد أيمن، خريج الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كرسالة دعم للجيش الأبيض وطاقة أمل وتفاؤل للإنسانية في ظل ظروف صعبة تحيط بالعالم، طرحها على إدارة المنتدى وبعد الموافقة عليها، جاء دور المؤلف والمخرج ومنه لطاقم العمل الذي وصل للصورة النهائية من العديد من دول العالم.

كريم يحيى مخرج الأغنية، يقول إن البداية كانت فكرة هدفها تجميع شباب العالم وتبعث برسالة أمل في ظل المشكلات والأزمات التي يعاني منها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه اجتمع ومحمد أيمن المنتج الفني للعمل وأحمد كيكار مؤلف الكلمات العربية، "قررنا نفكر إحنا ومجموع مسرح شباب العالم إننا نعمل رسالة فيها أمل بعد كل المشاكل والأزمات اللي بنمر بيها دلوقتي نتيجة فيروس كورونا".

"الهدف كان رسالة أمل لكل العالم ومنها رسالة شكر لكل الأطباء في العالم لمواجهة الفيروس"، الأمر الذي بدأ منذ مدة تقارب نحو شهر ونصف، "ومن هنا بدأنا نشتغل عليها ونتواصل مع كل المغنين في كل أنحاء العالم من غنا وتصوير إلى أنهم يبعتوا الحجات وفق للاستوري بورد اللي خططنا ليه" حسب توضيحه لـ "الوطن".

كان التحدي الأول اختيار أبطال العمل، وهنا بدأت الورشة التي بحثت عن الأفضل في الغناء والقدرة التعاون ومدى تركزهم لكل تفصيلة لأن بعد المسافة يضيع الوقت والمجهود، لكن ما ساعد يحيى وفريق العمل أن الأساس في اختيار المشاركين في منتدى شباب العالم "إنهم على أعلى مستوى فني لأنهم بيتم انتقاؤهم بعناية شديدة".

خدم التنوع الصورة النهائية للأغنية التي جمعت شباب من جنسيات عدة وبقاع جغرافية مختلفة، لكنه أيضا مثل العديد من الصعوبات لتصويرها، كبعد المسافات واختلاف اللغات وفروق التوقيت: "كان صعب جدا فكرة إنك تتواصل معاهم وكل فنان منهم ليه ظروف الحظر بكل أشكاله ومهمة إنهم يصوروا بالجودة المطلوبة كان صعب جدا"، متابعا: "بس الحمد لله ربنا وقف معانا ربنا مبيضيعش تعب حد الحمد لله".