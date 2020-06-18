في صفوف متباعدة.. المئات يودعون "طبيب السنبلاوين" ضحية كورونا

شيع أهالي قرية "برهمتوش" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جنازة الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والذي توفي أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال عمله.

ووقف المئات من الأهالي في انتظار وصول الجثمان، وعندما وصلت سيارة الإسعاف التي تنقله إلى مثواه الأخير، تعالت أصوات الصراخ حزنا عى الفقيد.

وقف الأهالي في صفوف طويلة خلف سيارة الإسعاف، تطبيقا للتباعد الاجتماعي أثناء صلاة الجنازة، حتى أغلقوا الشارع الرئيسي بالقرية، وطالبهم الإمام بالصلاة والصبر واحتساب الراحل شهيدا.

وكان الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، نعى الدكتور عبد اللطيف دبور الشهيد الرابع لأطباء الدقهلية، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله.

وأضاف الشحات أنه جرى حجز الطبيب لمدة يومين في مستشفى السنبلاوين العام، وبعدها جرى تحويله إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث وضع على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن توفاه الله، مشيرا إلى أن الأطباء يقدمون كل يوم شهيد للوطن خلال معركتهم مع فيروس كورونا.

يذكر أن قرية "الضهرية" مركز شربين شيعت أمس الدكتور علي هويدي، مدير مستشفى حميات شربين سابقا والذي توفي في عزل صدر دمياط بعد إصابته بكورونا.