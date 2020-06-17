وفاة طبيب في مستشفى السنبلاوين بكورونا والنقابة تنعيه: أصيب خلال عمله

نعى الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى العز بتمي الأمديد.

وقال الشحات: " تنعى نقابة أطباء الدقهلية الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أصيب به خلال ممارسة عمله".

وأضاف نقيب الأطباء، في تصريح، أن الطبيب جرى حجره يومين في مستشفى السنبلاوين العام، وبعدها جرى تحويله إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث وضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى وافته المنية.

وأشار إلى أن الأطباء يقدمون كل يوم شهداء للوطن خلال معركتهم مع فيروس كورونا، مشيرا لى أن عدد شهداء الجيش الأبيض في الدقهلية وصل إلى 4.

يذكر أن قرية "الضهرية" مركز شربين، شيعت أمس الدكتور علي هويدي، مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والذي توفي في عزل صدر دمياط بعد إصابته بكورونا.