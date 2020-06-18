الزراعة: 112 مشروعا صغيرا لتمكين المرأة المعيلة بكفر الشيخ وبني سويف

وزع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "sall" الذي تشرف عيله وزارة الزراعة المساعدات والمنح المجانية على 83 سيدة في منطقة الفشن بمحافظة بني سويف.

وقال الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إن ذلك يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من توزيع المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة للسيدات الريفية بقرى منطقة غرب الفشن بمنطقة مصر الوسطى والمقدمة من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية وخاصة المرأة الريفية المعيلة.

وأضاف درويش أن المشروع طبق الضوابط التي أقرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقا للمعايير التي تم تحديدها لاختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع.

وذكر بيان لوزارة الزراعة أنه تم توزيع 19 بقرة، و48 أغنام، و11 ماكينة خياطة، و3 مجرشة ذرة وميزان وأيضا 2 رياشة لتنظيف الدواجن مع ديب فريزر.

من ناحيته قال الدكتور مجدي علام، منسق عام برنامج تغير المناخ في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، إن البرنامج يوزع أيضا منح صغيرة صديقة للمناخ مع الأولوية للمرأة والفقراء والمهمشين بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وأضاف علام أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم المنح بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لـ 29 سيدة "منحة" منها توزيع بقرة لكل سيدة بإجمالي 15 بقرة وتوزيع 48 رأسا من الأغنام لـ 12 سيدة بواقع 4 أغنام لكل سيدة وماكينة خياطة لإحدى السيدات ومنحل.