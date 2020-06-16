الزراعة تعلن موافقة البنك المركزي على تسهيلات جديدة لصغار المزراعين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزي على استثناء صغار المزارعين والمربين في مجالات (تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الموافقة تأتي دعما لجهود وزارة الزراعة، حتى يتمكن صغار المربين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%) - والذي أوضح فيه أنّ أكثر من 70% من العاملين في (نشاط تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من صغار المربين يمارسون النشاط في شكل فردي، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر في تمويل هذه الأنشطة في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%).

وأضافت في بيان صحفي أنّ القرارات تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين في مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثيا، وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة في الوادي والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق - بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادي، إذ إنّ صغار المربين في مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن - وبروتوكول أخر بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري.

وتهدف البروتوكولات لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار منتجي الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيواني والداجني، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي العالي، أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان وفقا لاشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية، وكذلك رفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لمعظمة الاستفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وثرواتنا الداجنة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنّ القطاع يستقبل طلبات المربين والمزارعين من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البروتوكولات على أرقام واتس آب.