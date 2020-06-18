"كهرباء القليوبية": الطائرات الورقية تتسبب في أعطال يومية

ناشدت المهندسة أمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، المواطنين بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال بالكهرباء يوميا.

وأشارت المهندسة أمال في تصريح لها اليوم، إلى أن القطاع يتلقى شكاوي يوميا، عن أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء.

وأوضحت أن الكهرباء، سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها وترك أطفالهم للعبث بها وتعريض أرواحهم للخطر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشارا ملحوظا لظاهرة لعبة "الطائرات الورقية" لتتحول من وسيلة للترفيه إلى كارثة تسببت في حالات وفاة بين الشباب والأطفال في بعض قرى محافظة القليوبية منها واقعتين لشابين في أسبوع واحد بسبب هذه اللعبة.

الواقعة الأولى كانت في شبرا الخيمة بدائرة قسم ثاني حيث سقط شاب غريقا في ترعة الإسماعيلية بعد سقوط طائرته الورقية في المياه وحاول انتشالها.

وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم والنقيب محمد حسام معاون المباحث وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب عمره 22 سنة وأنه أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقيه وقعت منه في مياه ترعة الإسماعيلية وأثناء قيامه بالنزول لالتقاطها لقي مصرعه.

والواقعة الثانية في مدينة قها حيث لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقيه فأمسكت بسلك الضغط العالي وعندما حاول إفلاتها صعقه التيار ولقي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها.

يذكر أن ظاهرة الطائرات الورقية لجأ إليها الشباب والأطفال بقرى ومدن القليوبية كوسيلة ترفيه تجذب المواطنين صغارا وكبارا مع بدء تطبيق الحظر وغلق الملاعب والكافيهات وسيبرات الانترنت.

وقال المواطن أحمد عبد الصادق، إن بعض الشباب يقومون باللعب بالطائرات الورقية على الطرق السريعة في وقت الحظر حيث يستغل الشباب والأطفال عدم سير السيارات على هذه الطرق وقت الحظر ويقفوا للعب بها وأحيانا تكون في سيارات مما يؤدي لوقوع حوادث.

فيما أكد خالد الحسيني - أحد شباب المحافظة-، أن بعض الشباب يصعدوا فوق أسطح العمارات ومعهم الأطفال ويقومون بإطلاق هذه الطائرات أيضا مما يعرض حياتهم لخطر السقوط من علو ووفاتهم أيضا.

وحذر خالد عبد المنعم، من شبرا الخيمة من قيام بعض الشباب بإطلاق الطائرات بالقرب من أسلاك الضغط العالي مما يهدد حياتهم بالصعق.

فيما طالب بعض الأهالي باستغلال الساحات في القرى والمدن بأن يقف فيها الشباب والأطفال ويقوموا بإطلاق الطائرات بدلا من الوقوف على الطرق السريعة أو فوق أسطح المنازل، مشيرين إلى أنه في كل قرية ومدينة يتم استغلال الساحات فيها لمثل هذه الألعاب حتى يقضي الأطفال والشباب وقت فراغهم في ظل غلق النوادي ومراكز الشباب وخصوصا أن صنع هذه الطائرات غير مكلف حتى إن البعض اتخذها حرفه لتصنيعها وبيعها الآن في بعض المدن.