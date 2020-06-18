لبنان تعتقل 3 دواعش كانوا يستعدون للسفر إلى مصر وسوريا

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم، على "تويتر" اعتقال 3 لبنانيين ينتمون إلى داعش كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بالتنظيم، مشيرا إلى أن الموقوفين أجروا تدريبات تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم، كما بينت التحقيقات أنهم سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.

كما أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية، وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.