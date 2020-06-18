وزيرة التجارة تبحث مع محافظ البحيرة ومستثمرين التوسع في تصنيع الكمامات

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من مستثمري الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، بحضور حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

جامع تبحث سبل تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة للمناطق الصناعية بالبحيرة

وتناول الاجتماع بحث سبل تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة للمناطق الصناعية بمحافظة البحيرة وكذا الإمكانات التصنيعية المتوافرة بمصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، خاصة في ظل بدء الحكومة تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

نيفين جامع: الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للصناع لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير

وقالت وزيرة التجارة، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للصناع بهدف الحفاظ على استمرار دوران عملية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومواجهة الطلب المتزايد على المنتجات المصرية من كل الأسواق الخارجية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي شهدت إغلاق عدد كبير من المصانع بدول المنطقة بسب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

جامع: تلقينا المرحلة الماضية طلبات من عدد كبير من المصانع النسيجية والملابس الجاهزة لإنتاج كمامات قماش

وفيما يتعلق بإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، أوضحت جامع، أن الوزارة تلقت خلال المرحلة الماضية طلبات من عدد كبير من المصانع النسيجية والملابس الجاهزة لإنتاج هذه النوعية من الكمامات ،كما تم وضع الإشتراطات الفنية المتعلقة بالمكونات والخامات الواجب توافرها لعملية الإنتاج وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم المساندة اللازمة لكل المصانع لتذليل العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق عملية الإنتاج والتصدير.

محافظ البحيرة: نمتلك 3 مناطق صناعية تتيح فرص استثمارية واعدة للمستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب

بدوره، أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البجيرة، أن المحافظة حريصة على تقديم كل التسهيلات أمام المستثمرين بهدف تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء البحيرة، مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم به وزيرة التجارة والصناعة ليس فقط لدعم التنمية الصناعية بالمحافظة ولكن من خلال تقديم مبادرات عديدة للحفاظ على أبناء المحافظة من الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرات التى يتبناها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك 3 مناطق صناعية تتوافر بها العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة والتى تمثل ركيزة أسا­سية لتحقيق خطة المحافظة فى الإرتقاء بالأنشطة الصناعية والاستثمارية.

مستثمرون: بعض المصانع تعاقدت على ماكينات جديدة.. وستبدأ إنتاج 400 ألف كمامة يومياً مطلع يوليو

فيما عبر مستثمري المنطقة الصناعية بكفر الدوار عن شكرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها وزيرة التجارة والصناعة في حل كل المشكلات التي تم عرضها خلال اجتماعهم، منذ ما يقرب من شهرين والمتعلقة بالمستحقات التصديرية والقيمة المضافة والسماح المؤقت، مشيرين إلى أن حل هذه المشكلات ساهم في تشغيل كل القطاعات التصنيعية بالمنطقة الصناعية وكذا زيادة معدلات التصدير مع الحفاظ على العمالة.

وأشاروا إلى أن مصانع المنطقة الصناعية قد ضاعفوا الكميات المنتجة من الكمامات المصنوعة من القماش للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذا تصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، لافتين إلى أن بعض المصانع قد تعاقدت على ماكينات جديدة لتصنيع الكمامة الطبية وستتدخل حيز الإنتاج الفعلي مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة إنتاجية 400 ألف كمامة يومياً بهدف تلبية احتياجات المؤسسات الطبية وكذا المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.