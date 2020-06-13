جامع: وزير التعليم طلب كمامات قماش لاستخدامها في امتحانات الثانوية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حرصت على التواصل مع جميع المصانع التي تنتج الكمامات الطبية لتوفير حاجات كافة المستشفيات، وحرصنا على زيادة إنتاج الكمامة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أصدرت قرارا بمنع تصدير بعض أنواع المستلزمات الطبية التي لدينا احتياجا لها، وكان على رأسها الكمامات الطبية، وحرصنا على زيادة إنتاج المصانع".

وتابعت: "الكمامة سنتعامل معها في الحياة بشكل يومي وستصبح روتين، والكمامات الطبية سعرها ممكن ميكونش متاح لأي مواطن، وأخدنا مواصفة للكمامات القماش وحرصنا على أن تكون الصبغات آمنة، وحصلنا على موافقة وزيرة الصحة، ومن الممكن أن تستخدم أكثر من مرة".

وواصلت: "وزير التربية والتعليم يريد استخدامها في امتحانات الثانوية ولدينا مصانع كثيرة جدا تعمل في الغزل والنسيج، وأجرينا عدة اجتماعات لإطلاعهم على المواصفة الخاصة بالكمامة القماش، لمعرفة الطاقة الإنتاجية المخصصة لها".