جامع عن تفقد مدبولي مصنع بـ6 أكتوبر: سأل الشباب عن الراتب وساعات العمل

تحدثت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أحد المصانع بمدينة السادس من أكتور.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، إنه منذ بداية الأزمة، وجهت القيادة السياسية بأن تستمر مصانعنا في العمل وحركة الموانئ وحركة الاستيراد والتصدير، لكن مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لأننا يهمنا صحة المواطن والعمال والقائمية على النشاط.

وأضافت: "التعليمات من رئيس الوزراء عمل تيسيرات لأصحاب المصانع، واستثنيا قطاعات الأغذية والأدوية من إجراءات الحظر لاستقرار العملية الإنتاجية، ونراعي الإجراءات الاحترازية ونحاول التأكد من خلال جولات كثيرة، والطاقة الإنتاجية الخاصة بنا تعمل، ونعمل بكامل طاقتنا، زرنا أحد الشركات العالمية المقامة بنظام المناطق الحرة، لاحظنا أنها اتخذت إجراءات التباعد بين العمال بشكل كامل للحفاظ على الأمان".

وتابعت: "العمالة في هذا المصنع لا تقتصر على الشباب، ورئيس الوزراء لاحظ وجود الفتيات وسأل الجميع عن الإجراءات الاحترازية وهل المرتب يتناسب مع عدد ساعات العمل أم لا وكيفية الإججراءات والانتقال ومكان سكنهم والتأمين الصحي، ويعملون في تصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات والمركبات والاستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وهو منتج متميز جدًا وله الكثير من التقنية، بأيدي عمالة مصرية".