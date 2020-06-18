البابا يعزي في وفاة كاهن دير الطود.. والأنبا يوساب يترأس الجنازة

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء إلى الأنبا يوساب، الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القس بيشاي نعمان، كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يوساب، سيترأس صلوات تجنيز الكاهن الراحل في دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر.

ويعد الكاهن الراحل، رابع كاهن بالكنيسة يتوفى بسبب كورونا خلال الفترة الماضية، وتوفي عن عمر ناهزالـ ٥٣ عامًا، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ ٢٢ عامًا بقليل.

وولد الكاهن الراحل بقرية الزينية بحري الأقصر في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٧ باسم صموئيل، وعمل لفترة بقطاع السياحة إلى أن سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في ٧ أبريل ١٩٩٨ وحتى نياحته صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا.