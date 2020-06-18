وفاة شيخ كهنة إيبارشية طما بعد 61 سنة في الخدمة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة شيخ كهنة إيبارشية طما، القمص بطرس حنا، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو، عن عمر يناهز الـ 82 سنة بعد خدمةٍ كهنوتية تجاوزت مدتها الـ 61 سنة، حيث ولد في 8 أبريل 1938 وتمت سيامته قسًّا يوم 9 أبريل عام 1959 بيد الأنبا مرقس، مطران أبوتيج وطما وطهطا الراحل، ونال رتبة القمصية في 25 مايو 2005م بيد الأنبا فام أسقف طما الراحل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن صلوات تجنيز الكاهن أقيمت بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو بحضور الأنبا أسحق أسقف طما وتوابعها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما وتوابعها ولمجمع الكهنة.