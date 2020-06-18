رصف طريق العقال البحري – النواورة بالبداري بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات المختلفة، وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، تفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق "العقال البحري/النواورة" بنطاق مركز البداري، للوقوف على معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، والتأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

ولفت إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.