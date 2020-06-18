في عيد تجليسه الـ31.. معلومات عن الأنبا بولا مطران طنطا للأرثوذكس

تحتفل ايبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بالعيد الـ31 لتجليس الأنبا بولا، مطران الإيبارشية، بيد البابا شنودة الثالث في 18 يونيو 1989.

وبحسب المركز الإعلامي لإيبارشية طنطا، فإن الأنبا بولا، ولد في 23 أغسطس 1951 بمدينة كفر الشيخ، وعين باحثا بالمركز القومي للبحوث.

وذهب إلى دير البراموس في 17 مارس 1976، وسيم راهبا في 24 إبريل 1976 باسم توما البرموسي، وسيم قسا في 4 يونيو 1976 وقمصا في 28 مايو 1977.

وسيم خوري ابيسكوبوس "اسقفا للقرى" في 29 مايو 1977، وتم سيامته بيد البابا شنودة الثالث أسقفا عاما في 25 مايو 1980، وتم تجليسه على إيبارشية طنطا وتوابعها بيد البابا شنودة في 18 يونيو 1989.

ورقي إلى رتبة مطران بيد البابا تواضروس في 25 نوفمبر 2018.